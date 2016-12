Pro7 MAXX 04:40 bis 05:00 Dokumentation Border Patrol Canada Getrocknete Insekten CDN 2013 16:9 HDTV Merken An keinem anderen Flughafen Kanadas wird so viel Gepäck abgewickelt wie in Toronto. In einer Maschine aus Trinidad vermuten die Beamten Rauschgift in einem der Gepäckstücke. Doch nicht nur das: Sie müssen verhindern, dass jemand vom Bodenpersonal den Koffer abpasst, bevor er den Zoll erreicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Border Security Canada Altersempfehlung: ab 12