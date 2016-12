3sat 19:30 bis 20:00 Magazin Bauerfeind assistiert ... Olaf Schubert D Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Das große Finale der sechsten Staffel wird garniert vom "Wunder im Pullunder", dem heißesten Dresdner seit Erfindung des gleichnamigen Stollens: Olaf Schubert! Ob sich die Assistentin Katrin bei ihrem Chef Olaf die Rosinen aus dem Stollen picken darf, ist unwahrscheinlich. Olaf Schubert ist mit seinen Freunden, also seiner Band, unterwegs auf den Bühnen der Republik mit seinem programmatischen Programm "Sexy forever". Da muss Katrin mit anpacken und in die Saiten greifen. Außerdem hat Olaf einen Kinofilm gedreht, und für den soll Katrin Werbung machen. In der Fußgängerzone. In einem Plakat-Sandwich. Das macht die mit allen Wassern gewaschene Assistentin für einen Tag doch gern ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Katrin Bauerfeind Originaltitel: Bauerfeind assistiert ...