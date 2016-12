ONE 22:00 bis 23:30 Drama Leave To Remain GB 2013 2016-12-11 03:25 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Jährlich kommen Tausende von Asyl suchenden Jugendlichen nach Großbritannien, doch nur einer von zehn darf schließlich dauerhaft dort bleiben. Die Aufenthaltserlaubnis wird als "Leave to Remain" bezeichnet. Omar und Zizidi verbindet ein ähnliches Schicksal: Gewalt und Krieg haben sie aus ihren Heimatländern vertrieben. Nun warten die Jugendlichen in Großbritannien darauf, dass ihre Asylanträge genehmigt und damit ihre Hoffnungen auf eine Zukunft in Europa wahr werden. In dem tristen Asylantenheim werden sie von ihrem Englischlehrer, "Onkel" Nigel, gefördert und moralisch unterstützt. Da trifft plötzlich Abdul, ein alter Bekannter aus Afghanistan, in London ein. Er weiß etwas Brisantes aus Omars Vergangenheit, das niemand je erfahren darf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Toby Jones (Nigel) Noof Ousellam (Omar) Masieh Zarrien (Abdul) Yasmin Mwanza (Zizidi) Melanie Wilder (Chloe) Jake Davies (Toby) Nadine Marshall (Anna) Originaltitel: Leave to Remain Regie: Bruce Goodison Drehbuch: Bruce Goodison Kamera: Felix Wiedemann Musik: Alt-J