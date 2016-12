Andy Zenker rastet aus. Grund: Er erfährt, dass seine Tochter Iffi zum wiederholten Male schwanger ist. Da er sich jedoch als Opa ausgelastet fühlt, packt den Taxifahrer die Raserei. In Unkenntnis der eigentlichen Vaterschaft von Iffis Baby, fällt er über den völlig ahnungslosen Momo her. Christian und Urszula packen die Umzugskartons. Sie verlassen die Lindenstraße und ziehen in ein Haus auf dem Land. Christian hat auch bereits Nachmieter für seine Wohnung gefunden: Ein Installateur zieht mit seiner Familie in das Haus Lindenstraße Nummer 3. Klaus trifft sich mit Nina. Die beiden wollen die bevorstehende Scheidung besprechen. Aus Kostengründen entscheidet sich das Noch-Ehepaar für einen gemeinsamen Anwalt. Doch dann flammt die alte Leidenschaft zwischen Klaus und Nina auf und schafft neue Leiden. In Google-Kalender eintragen