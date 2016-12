tagesschau24 20:15 bis 21:15 Dokumentation Deutsche Lebensläufe Rudi Dutschke D 2002 2016-12-10 01:00 Merken Drei Schüsse, die die Welt bewegten. Am Gründonnerstag 1968 schießt der 23-jährige Hilfsarbeiter Josef Bachmann den Studentenführer Rudi Dutschke auf der Straße nieder. Elf Jahre später wird Dutschke an den Spätfolgen des Attentats sterben, am Heiligen Abend des Jahres 1979. Für seine Anhänger war er 'unser Rudi', Idol und Hoffnungsträger, für seine Hasser die 'verlauste Kreatur'. Nach seinem Tod spricht der einstige Regierende Bürgermeister von Berlin, Heinrich Albertz, von einem 'typisch deutschen Schicksal'. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deutsche Lebensläufe Regie: Frank Hertweck/Simone Reuter