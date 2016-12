RTL II 01:45 bis 02:25 Mysteryserie The Walking Dead Im selben Boot USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Nach ihrem kleinen Erfolg über Negan, setzt dieser gleich zu einem Gegenangriff an: Carol und Maggie werden als Geiseln genommen. Gefordert wird der Austausch mit einem Gefangenen aus Ricks Gewahrsam. Währenddessen bemerken Carol und Maggie einige Gemeinsamkeiten mit ihren Geiselnehmern. Hilft ihnen das aus ihrer Gefangenschaft zu entkommen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Norman Reedus (Daryl Dixon) Chandler Riggs (Carl Grimes) Lauren Cohan (Maggie Greene) Danai Gurira (Michonne) Melissa McBride (Carol Peletier) Michael Cudlitz (Sgt. Abraham Ford) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Bill Gierhart Drehbuch: Angela Kang Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16