RTL II 22:25 bis 23:20 Mysteryserie The Walking Dead Die Nacht vor dem Morgen USA 2016 2016-12-10 01:05 16:9 Dolby Digital HDTV Neue Folge Merken Die Gruppe um Rick muss sich einem neuen Gegner stellen: Negan und die Saviors setzen sie erneut unter erheblichen Druck. Jeder muss für sich entscheiden, ob er sich aktiv an dem Kampf beteiligt und sich damit in Gefahr begibt. Die Gruppe plant, Negans Quartier anzugreifen - wird ihr riskanter Plan aufgehen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Norman Reedus (Daryl Dixon) Lauren Cohan (Maggie Greene) Chandler Riggs (Carl Grimes) Danai Gurira (Michonne) Melissa McBride (Carol Peletier) Michael Cudlitz (Sgt. Abraham Ford) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Greg Nicotero Drehbuch: Seth Hoffman Kamera: Michael E. Satrazemis Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 18