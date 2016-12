RTL II 20:15 bis 21:15 Fantasyserie Game Of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer Valar Dohaeris USA, GB 2013 2016-12-10 02:25 16:9 Dolby Digital HDTV Wieder da Merken Während seine Brüder der Nachtwache nach Süden fliehen, trifft Jon Schnee jenseits der Mauer auf den König der Wildlinge, Manke Rayder, der ihn bei sich aufnimmt. Währenddessen fordert Tyrion Lennister in Königsmund von seinem Vater Tywin seine Belohnung: Er will als Erbe von Casterlystein eingesetzt werden. Kleinfinger bietet Sansa Stark an, ihr bei der Flucht aus Königsmund zu helfen. Am Hof bereitet Cersei Lennister derweil ein Festmahl für die königliche Familie vor. Daenerys Targaryen beginnt von Essos aus ihre Reise nach Westeros: Sie will den eisernen Thron zurückerobern. Zu diesem Zweck begibt sie sich nach Astapor, um eine Streitmacht aus Sklavensoldaten zu formieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Dinklage (Tyrion Lennister) Lena Headey (Cersei Lennister) Nikolaj Waldau (Jaime Lennister) Michelle Fairley (Catelyn Stark) Jack Gleeson (Joffrey Baratheon) Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) Iain Glen (Ser Jorah Mormont) Originaltitel: Game of Thrones Regie: Daniel Minahan Drehbuch: David Benioff, D.B. Weiss Kamera: Jonathan Freeman Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16