Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller Trödeltrupp Spezial D 2015 Die Idylle der Allgäuer Bergwelt täuscht: Nach seiner Scheidung musste Thomas (48) sein ganzes Leben umkrempeln. Das eigene Taxiunternehmen gab er auf, sein Bauernhof, den er für sich und seine Familie gekauft hatte, ist nach vielen Jahren immer noch eine Baustelle. Außerdem stehen überall Traktoren und anderer Trödel herum, den Thomas in den letzten Jahrzehnten angesammelt hat. Außerdem fehlen dem Elektroniker die Zeit und das Geld, um endlich einmal klar Schiff zu machen und die Baustellen im Haus zu beseitigen. Einzige Stütze ist seine neue Frau Ramona (45). Die gebürtige Rostockerin steht schon seit sieben Jahren fest an Thomas Seite. Doch alle Versuche, das Chaos zu beseitigen, scheiterten bisher. Thomas letzte Hoffnung ist deshalb der RTL II-Trödeltrupp. Sükrü, Otto und Mauro fahren im Dreierpack ins wunderschöne Allgäu. Und sie haben alle Hände voll zu tun, denn Thomas hängt sehr an seinen angesammelten Traktoren, Werkzeugen und vor allem an seinem alten Audi. Er hat für jedes Teil ganz konkrete Preisvorstellungen. Doch sind diese realistisch? Die Trödler geben alles, denn Ramona und Thomas brauchen rund 20 000 Euro, um die Baustellen auf dem Bauernhof beseitigen zu können...