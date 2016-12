RTL II 13:00 bis 14:00 Dokusoap Die Schnäppchenhäuser - Der Traum vom Eigenheim D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Das Ehepaar Andy (37, selbstständiger Fliesenleger) und Sabrina (25, Krankenschwester) haben gerade das zweite mal Nachwuchs bekommen. Was zum Familienglück noch fehlt ist ein Eigenheim. Und das ist schnell gefunden, denn es steht in der selben Straße, in der das Paar wohnt. 180 Quadratmeter Wohnfläche für gerade einmal 18.000 Euro. Da fackeln die beiden nicht lange und kaufen das fast 100 Jahre alte ehemalige Arzthaus. Doch schon bei den ersten Abrißarbeiten stellt Allroundhandwerker Andy fest, dass es nur mit ein bisschen Farbe hier nicht getan ist. Alle Fundamente und das komplette Dach müssen komplett erneuert werden. Als dann die Bank auch noch die Kreditzahlungen einstellt, droht der Traum vom Eigenheim zu platzen. Auch der 24-jährige Maschinenführer Jens träumt von einem eigenen Haus. Seine Traumimmobilie findet er im nordrhein-westfälischem Schlangen bei Paderborn. Das Haus ist jedoch eine einzige Bruchbude: Schimmel an den Wänden, Wasser und Strom veraltet, Löcher im Boden. Seine 21-jährige Freundin Helene zieht hier nur ein, wenn das Haus komplett saniert wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Schnäppchenhäuser - Jeder Cent zählt