Katastrophenfilm Wettlauf mit dem weißen Tod USA 2002 Michael Cooper hat als Architekt den Bau eines neues Ski-Ressort verantwortet. Zur Eröffnung der eleganten und mondänen Anlage hat er neben seiner Tochter Paige, die eine ganz hervorragende Skiläuferin ist, auch seine zweite Frau Emily mitgebracht. Doch über dem eigentlich geplanten unbeschwerten Aufenthalt im Schnee lastet das gespannte Verhältnis von Paige und Emily: Paige hat den Tod ihrer leiblichen Mutter immer noch nicht überwunden und lässt es Emily deutlich spüren, dass sie sie längst noch nicht als neue Mutter akzeptiert hat. Aber noch etwas trübt die Stimmung: Die Wetterverhältnisse sind extrem ungünstig, und die Eröffnung des Hotels scheint gefährdet. Obwohl die Lawinenexperten dringend warnen, werden die Skilifte und das neue Hotel dennoch geöffnet. Und es kommt, wie es kommen muss: Nach kurzer Zeit geht eine gewaltige Lawine talwärts und verschüttet das Hotel mitsamt aller Gäste! Auch Michaels kleine Familie ist von der Außenwelt abgeschnitten und in den Schneemassen gefangen. Während für die Retter draußen ein Wettlauf mit der Zeit beginnt, um die Verschütteten noch rechtzeitig zu bergen, bevor eine weitere Lawine losbricht, scharen sich die Überlebenden im Inneren des Hotels zusammen und suchen verzweifelt nach einem Ausweg aus dem von Schneemassen bedrohten Gebäude. Michael ist dem Inferno innerhalb des Hotels entkommen, weiß allerdings nicht, ob seine Familie überhaupt noch lebt. Derweil versucht Emily die Überlebenden davon zu überzeugen, ihr und ihrer Kenntnis des Gebäudekomplexes zu vertrauen. Und während Emily die Überlebenden zur Lobby des Hotels bringen will, von wo aus man durch den über das Gebäude herausragenden Kamin fliehen könnte, muss auch die bisher so ablehnende Paige erkennen, dass Emily gar nicht so verkehrt ist. Doch werden sie dieses Abenteuer überleben - oder wird das ganze Gebäude über ihnen zusammenbrechen, wenn die zweite Lawine ins Rollen kommt? Schauspieler: Jack Wagner (Michael) Gabrielle Carteris (Emily Cooper) Mark Lindsay Chapman (Reno Riley) Aubrey Dollar (Paige Cooper) Wendy Davis (Monique) Mike Graybeal (Alex Riley) Morgan Rusler (A.J.) Originaltitel: Trapped: Buried Alive Regie: Doug Campbell Drehbuch: Tim McKay Kamera: James Mathers Musik: Andrea Saparoff