Tele 5 20:15 bis 22:08 Horrorfilm New Alcatraz - Tod aus dem Eis USA 2001 2016-12-10 01:56 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Ärger im internationalen Hochsicherheitsgefängnis New Alcatraz in der Antarktis: Die Probebohrung eines Geologenteams zur Erschließung unterirdischer Heizgasreserven hat statt der erhofften Wärmeenergie einen zehn Millionen Jahre alten Organismus voll mörderischer Absichten freigelegt. Paläontologe Dr. Trenton und seine Partnerin, von der Gefängnisleitung eilends herbeigerufen, müssen sich vor Ort nicht nur mit dem Tentakelmonster, sondern auch noch mit rebellischen Knackis und schießwütigen Soldaten herumschlagen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Dean Cain (Dr. Robert Trenton) Elizabeth Lackey (Dr. Jessica Platt-Trenton) Dean Biasucci (Major Larsten) Craig Wasson (Warden Fred Riley) Grand L. Bush (Sgt. Quinn) Richard Tanner (Peter Yuvol) Mark Sheppard (Yuri) Originaltitel: New Alcatraz Regie: Phillip J. Roth Drehbuch: Terry Neish, Paul Joshua Rubins Kamera: Todd Barron Musik: Richard McHugh Altersempfehlung: ab 12