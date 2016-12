RTL 00:00 bis 02:15 Show Das Supertalent D 2016 2016-12-11 14:05 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Die Kandidaten der 13. Show: Die Breakdance-Gruppe "D.M.A. Big Man Crew" aus Augsburg rund um Matthias Klose (31) trainiert vier bis fünf Mal die Woche, um die Supertalent-Jury mit ihrer Performance vom Hocker zu hauen. Die sechs jungen Männer im Alter von 24 bis 31 Jahren haben sich vor zehn Jahren über das Tanzen kennengelernt und inzwischen sogar ein eigenes Unternehmen und ein Dance Center gegründet. Für Dieter Bohlen, Victoria Swarovski und Bruce Darnell haben sich die sechs etwas ganz besonderes überlegt - ob die Überraschung bei den Juroren ankommt? Ercan Acar (37) aus der Schweiz bezeichnet sich selbst als Allround-Talent: 'Ich singe, tanze, modele und schauspielere'. Für seinen Auftritt auf der großen Show-Bühne hat er das Lied "Shake it Off" von Taylor Swift vorbereitet. 2015 stand der Berufs-Künstler schon einmal vor Poptitan Dieter Bohlen, allerdings ohne Erfolg. Nun erhofft sich der selbstbewusste Schweizer eine zweite Chance. 'Ich habe einen einzigartigen Style, der mit nichts vergleichbar ist'. Ob das die Jury ebenfalls so sieht? Dave Amoncio (14) aus Breitscheid träumt von einer Gesangskarriere: 'Ich möchte Sänger werden, weil man seine Emotionen dabei frei laufenlassen kann'. Der Schüler singt bereits seit seinem vierten Lebensjahr. Auch seine Mutter ist eine große Musikliebhaberin. Da verwundert es auch nicht, dass die Familie leidenschaftlich gern Karaoke singt. Dave hatte nie Gesangsunterricht, sein musikalisches Talent hat er von seinen Eltern geerbt. Sein Idol ist keine geringere als seine Mama: 'Mein Traum ist es, einmal mit einem berühmten Sänger zu singen. Aber das ist eigentlich schon erfüllt worden, denn meine Mutter ist für mich ein Star'. Für seinen Auftritt bei "Das Supertalent" hat sich Dave einen sehr schweren Song ausgesucht - Michael Jacksons 'Smile'. Kann er die drei Juroren von sich überzeugen? Alina Hoffmann (10) und Shahida Krebs (12) aus Rheinstetten sind nicht nur beste Freundinnen, sondern auch Tanzpartnerinnen. Die beiden Schülerinnen haben sich beim Gardetanzen kennengelernt und sind seitdem unzertrennlich. Besonders freuen sich Alina und Shahida auf ihr großes Vorbild Bruce Darnell. Für ihren Auftritt bei "Das Supertalent" haben sich die Mädchen eine eigene Choreografie mit dazugehöriger Geschichte überlegt, die sie schon seit zwei Jahren proben. 'Wenn wir gewinnen, dann wollen wir unsere Träume wahr werden lassen. Wir wollen dann ein Haus kaufen und eine Tierarztpraxis eröffnen', so Alina. 'Ja, wir machen alles zusammen', ergänzt Shahida. Ob sich dieser Traum für die Beiden erfüllen wird? Cbastien Tardif (39) aus Château-Richer in Kanada hat vor 20 Jahren seine Karriere als Akrobat begonnen. Da er tief im Herzen aber auch ein Comedian ist und sein Publikum gerne zum Lachen bringt, hat er sich dazu entschlossen, beide Disziplinen miteinander zu kombinieren. Kann der lustige Akrobat auch der strengen Supertalent-Jury ein Lächeln entlocken? 'Musik ist sein Leben. Er würde sterben, wenn er keine Musik mehr hätte', so Annelie über ihren Ehemann Manfred Burckard (74). Die beiden sind seit 1964 ein Paar und leben in Krefeld. Der ehemalige Mediengestalter hat über 500 Lieder in petto - von Joe Cocker bis hin zu Popmusik. Das Ehepaar trällert auch gerne mal zusammen ein Liedchen und besitzt sogar ein eigenes Tonstudio. Durch "Das Supertalent" erhofft sich der Rentner, ein wenig bekannter zu werden. Außerdem ist er der Meinung, dass er mit 74 Jahren auch nichts mehr zu verlieren hat. Anton Leichtfried aus Wien ist im Alter von 33 Jahren nach Wien gekommen und arbeitet dort als freischaffender Maler. Beim "Supertalent" hat sich der 57-Jährige beworben, "weil ich etwas zeigen werde, was ich sonst niemanden zeigen würde." Was genau er auf der großen Showbühne präsentieren möchte, soll allerdings sein Geheimnis bleiben. Wird er sein Geheimnis vor Dieter Bohlen, Victoria Swarovski und Bruce Darnell lüften? Er ist der Herr der Ringe: Geboren und aufgewachsen in Moskau, entstammt Anton Monastyrsky ( In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Daniel Hartwich Gäste: Gäste: Victoria Swarovski, Bruce Darnell, Dieter Bohlen Originaltitel: Das Supertalent