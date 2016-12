RTL NITRO 04:35 bis 05:25 Krimiserie Magnum Folge: 58 Spur in die Vergangenheit USA 1983 HDTV Live TV Merken Higgins entdeckt bei Recherchen Schreckliches über das Schicksal der auf Hawaii lebenden japanischen Einwanderer. Die meisten von ihnen mussten für den Angriff auf Pearl Harbor mit dem Leben bezahlen. Sie wurden in Lagern grausam hingerichtet. Unter ihnen auch Kirin Nakamura. Higgins findet heraus, dass es für diesen Mord zwei Zeugen gibt, die noch am Leben sind: Enoka und Goto. Er ist fest davon überzeugt, in ein Wespennest gestochen zu haben und erzählt Magnum davon. Als Higgins kurze Zeit später mit seinem Auto verunglückt, glaubt Magnum, dass Enoka und Goto hinter diesem Anschlag stecken. Magnum ist fest entschlossen, die Hintergründe des Unfalls aufzuklären und mehr über den Mord von vor 40-Jahren zu erfahren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Selleck (Thomas Sullivan Magnum) Larry Manetti (Orville "Rick" Wright) John Hillerman (Jonathan Quayle Higgins III.) Roger E. Mosley (T.C. (Theodore Calvin)) James Shigeta (Dr. Richard Enoka) Keye Luke (Goto) Marilyn Tokuda (Nancy Nakamura) Originaltitel: Magnum, P.I. Regie: Mike Vejar Drehbuch: Reuben Leder, Rogers Turrentine Kamera: John C. Flinn III, William Gereghty Musik: Pete Carpenter, Mike Post