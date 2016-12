RTL NITRO 22:05 bis 00:00 Actionfilm Der City Hai USA 1986 2016-12-10 02:35 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Chicago wird brutal von der Mafia kontrolliert. Bei einem hinterhältigen Attentat gibt es zahlreiche Tote. Der Chef des FBI, dessen Sohn unter den Opfern ist, sieht keine andere Möglichkeit und holt seinen kaltblütigsten Mann zurück: Mark Kaminsky, ein skrupelloser Top-Agent, der es mit den Vorschriften nicht so genau nimmt und wegen allzu harter Ermittlungsmethoden vom Dienst suspendiert wurde. Als Gangster getarnt, schleust sich der Einzelkämpfer in die Organisation ein. Zunächst scheint alles glatt zu laufen und Kaminsky kann das Vertrauen der Mafiosi gewinnen. Doch dann fliegt seine Tarnung auf. Dieser Actionkracher 80er zeigt Arnold Schwarzenegger in gewohnter Manier und beweist, dass John Irvin auch Actionfilme gekonnt inszenieren kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Arnold Schwarzenegger (Mark Kaminsky) Kathryn Harrold (Monique Tyler) Darren McGavin (Harry Shannon) Sam Wanamaker (Luigi Patrovita) Paul Shenar (Paulo Rocca) Steven Hill (Lamanski) Joe Regalbuto (Marvin Baxter) Originaltitel: Raw Deal Regie: John Irvin Drehbuch: Gary DeVore, Norman Wexler Kamera: Alex Thomson Musik: Chris Boardman, Tom Bähler, Albhy Galuten Altersempfehlung: ab 16