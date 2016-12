RTL NITRO 20:15 bis 21:10 Actionserie Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Rabenmutter D 2008 2016-12-10 00:00 Merken Katrin Petersen besucht ihre Tochter Sarah im Kinderheim. Seit Katrin wegen Autodiebstahls im Gefängnis sitzt, kann sie Sarah nur sehen, wenn sie Freigang bekommt. Das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter ist schwierig, Sarah schämt sich für ihre Mutter. Katrin hat ihrerseits das Gefühl, als Mutter versagt zu haben. Als plötzlich zwei Männer auftauchen, ergreift Katrin mit Sarah die Flucht. Auf der Autobahn werden Ben und Semir auf die wilde Verfolgungsjagd aufmerksam. Es kommt zum Crash, aber Katrin gelingt erneut die Flucht - in Semirs Wagen. Die Ermittlungen ergeben, dass Katrin Petersen eine Komplizin hatte: Maria Seelig. Zu Maria flieht Katrin mit Sarah, um sich bei der Freundin zu verstecken. Ein Fehler, denn Maria hat Katrin an die Gegenseite verraten, so dass deren Vertreter bald vor der Tür stehen. Den Autobahnpolizisten gelingt es, einen der beiden Männer zu stellen. Im Verhör sagt der Festgenommene aus, dass er für einen Zuhälter arbeitet: Hans-Hinrich Wolkenhaupt, der Jagd auf Sarah macht. Was will ein Schwerverbrecher wie Wolkenhaupt von Katrins Tochter? Ben und Semir suchen nach einer Verbindung zwischen Katrin Petersen und Wolkenhaupt. Wolkenhaupt hat vor einem Jahr einen Rivalen ermordet, was Katrin und Mario zufällig beobachtet haben. Mit ihrem Wissen haben die beiden Frauen Wolkenhaupt zu erpressen versucht. Aber warum will die Gegenseite dann Sarah? Katrin Petersen hat die Beweis-DVD in Sarahs Tagebuch versteckt, als sie ins Gefängnis musste. Eine Tatsache, die das unschuldige Mädchen in Lebensgefahr bringt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erdogan Atalay (Semir Gerkhan) Tom Beck (Ben Jäger) Charlotte Schwab (Anna Engelhardt) Gottfried Vollmer (Dieter Bonrath) Dietmar Huhn (Horst Herzberger) Daniela Wutte (Susanne König) Carina N. Wiese (Andrea Schäfer) Originaltitel: Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Regie: Sebastian Vigg Drehbuch: Andreas Heckmann Musik: Kay Skerra Altersempfehlung: ab 12