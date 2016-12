RTL NITRO 16:25 bis 16:50 Dokusoap Pawn Stars - Die drei vom Pfandhaus Sprücheklopfer USA 2013 HDTV Live TV Merken Im Pfandhaus kauft Rick einen gerahmten Aphorismus von Mark Twain für einen ziemlich hohen Preis und ist begeistert von der Lebensweisheit. Während er der Meinung ist, dass genau solche Stücke seinen Laden einzigartig machen, stößt er mit dem Kauf bei Corey, Chumlee und dem alten Herrn auf Skepsis. Chumlee ist davon überzeugt, dass auch er Geld mit den verrückten Sprüchen vom alten Herrn machen kann und bietet somit die eigenkreierten Aphorismen im Pfandhaus an. Nur leider haben sich in den Zitaten vom alten Herrn ein paar Fehler eingeschlichen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Craig Gottlieb (Himself) Corey Harrison (Himself) Richard Harrison (Himself - The Old Man) Rick Harrison (Himself - 'The Spotter') Mark Hall Patton (Himself - Clark County Museum Administrator) Austin 'Chumlee' Russell (Himself) Moderation: Richard Harrison, Rick Harrison, Corey Harrison Originaltitel: Pawn Stars Musik: Kevin Bluhm