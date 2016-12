RTL NITRO 07:05 bis 07:55 Krimiserie Simon & Simon Einfach tierisch USA 1985 Live TV Merken Die Besitzerin einer Hündin, die häufig an Hundeschauen teilnimmt, heuert A.J. und Rick an, als das Tier gestohlen wird. Als auch noch Ricks geliebter Hund Marlowe entführt wird und eine hohe Lösegeldforderung bei ihm eingeht, ist er bereit alles zu tun, um den Hundedieben das Handwerk zu legen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jameson Parker (Andrew Jackson `A.J.` Simon) Gerald McRaney ((Richard `Rick` Simon) Mary Carver (Cecilia Simon) Tim Reid (Detective Marcel Brown) Patti Davis (Beth Carlisle) Joe Di Reda (Mr. Gorman) Michele Hart (Poodle Lady) Originaltitel: Simon & Simon Regie: Sigmund Neufeld Jr. Drehbuch: Gerald Mcraney, Paul A. Magistretti Kamera: Vincent A. Martinelli Musik: Joseph Conlan, Barry DeVorzon