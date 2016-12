VOX 20:15 bis 22:15 Familienfilm Peter & Wendy GB 2015 2016-12-10 03:45 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die 12-jährige Lucy leidet an einer Herzkrankheit und muss deshalb in eine Klinik in der Great Ormond Street, wo sie einer speziellen Behandlung unterzogen werden soll. Ihre Mutter Julie ist verzweifelt, da sie fürchtet, ihr Kind zu verlieren. Allerdings verspricht ihr der Chirurg Mr Wylie, alles in seiner Macht stehende zu tun, um Lucy zu retten. Am Abend vor dem schwierigen Eingriff liest Lucy die Geschichte von Peter Pan, einem Jungen, der nie erwachsen werden will. Die Geschichte verfolgt sie bis in den Schlaf und so kommt es, dass sie im Traum von Peter Pan auf eine wundersame Reise ins Nimmerland mitgenommen wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hazel Doupe (Wendy Darling / Lucy Rose) Zak Sutcliffe (Peter Pan) Stanley Tucci (Captain Hook / Mr Darling / Dr Wylie) Dan Tetsell (Ratcliffe / Dalton) Laura Elphinstone (Starkey / Ali) Rasmus Hardiker (Smee / Smith) Gershwyn Eustache Jnr (Cecco / Yeboah) Originaltitel: Peter & Wendy Regie: Diarmuid Lawrence Drehbuch: Adrian Hodges Kamera: Tony Miller Musik: Maurizio Malagnini