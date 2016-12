SWR 21:50 bis 23:20 Melodram Die Liebe meines Lebens D 2001 2016-12-10 02:15 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Weihnachten steht vor der Tür, und das bedeutet für die zweifache Mutter Anna (Aglaia Szyszkowitz) viel Stress. Ihr Mann Martin (Jan Gregor Kremp), ein leidlich erfolgreicher Architekt, arbeitet die Feiertage durch, derweil Anna selbstverständlich die beiden halbwüchsigen Kinder Tom (Max Stolletz) und Benjy (Fabian Meier) hüten und nebenbei noch die Weihnachtseinkäufe erledigen muss. Endlich hat Anna das Getümmel im Kaufhaus hinter sich gelassen und kämpft sich, mit Geschenken beladen, zum Parkhaus durch, als die Explosion einer Autobombe das Gebäude zum Einsturz bringt. Mit viel Glück und der Hilfe des Schriftstellers Robert Nicolai (Hannes Jaenicke), der gemeinsam mit ihr verschüttet wird, überlebt Anna die Katastrophe mit schweren Verletzungen. Während ihres Aufenthaltes in einer Rehaklinik trifft Anna den charmanten Weltenbummler Robert wieder. Erstmals seit Jahren muss Anna sich nicht um die Kinder kümmern und hat alle Zeit nur für sich alleine. Dabei kommt es zu einer romantischen Begegnung mit Robert, der so vollkommen anders ist als ihr Mann Martin. Gegen ihren Willen verliebt Anna sich in den wohlhabenden Reiseschriftsteller. Robert eröffnet für Anna ein eigenes Restaurant und legt ihr die Welt zu Füßen. Ein Traum wird wahr. Doch als Martin erfährt, dass seine Frau ihn verlassen will, stellt er sie vor die Wahl: Entweder die Familie oder Robert ... "Die Liebe meines Lebens" ist ein spannend und realistisch inszeniertes Melodram über den Konflikt zwischen ungelebten Lebensträumen und der Wirklichkeit. In den Hauptrollen zeigen die renommierten Kino- und TV-Darsteller Hannes Jaenicke ("Knockin On Heavens Door"), Aglaia Szyszkowitz ("Jenny Berlin") und Jan Gregor Kremp ("23") eine hervorragende schauspielerische Leistung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Aglaia Szyszkowitz (Anna Lenz) Hannes Jaenicke (Robert Nicolai) Jan-Gregor Kremp (Martin Lenz) Max Stolletz (Tom) Fabian Meier (Benjy) Elfriede Irrall (Tibby) Peter Franke (Arthur) Originaltitel: Die Liebe meines Lebens Regie: Niki Stein Drehbuch: Silke Zertz Kamera: Arthur W. Ahrweiler Musik: Ulrik Spies, Jacki Engelken