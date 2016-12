SWR 10:15 bis 11:45 Talkshow Nachtcafé Gäste bei Michael Steinbrecher Pulverfass Familie! D 2016 2016-12-15 01:45 Stereo Dolby Untertitel 16:9 HDTV Merken Vorsicht - hochexplosive Mischung: Ein harmonisches Familienleben wünscht sich wohl fast jeder. Und doch brodelt es in vielen Familien. Ganze Kindheiten sind geprägt von emotionaler Kälte, von zu hohen elterlichen Erwartungen oder Gewalt. Begegnungen wie an Weihnachten bringen dann erst so richtig zu Tage, was vielleicht seit Kindheitstagen noch nie richtig gestimmt hat. Moderator Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Wettermoderatorin Claudia Kleinert. Zu sehen am Freitag, 9. Dezember, 22 Uhr im SWR Fernsehen. Die Gäste im "Nachtcafé" sind u. a. Daniel Kaltenecker: In seiner Familie spielte sich eine furchtbare Tragödie ab: Seine Mutter erschlug den Vater mit einem Beil. Schlagersänger Wolfgang Ziegler: Er hatte 14 Jahre keinen Kontakt zu seiner Tochter, auch zu zwei weiteren Kindern war das Verhältnis oft nicht leicht. Wettermoderatorin Claudia Kleinert: Sie verlor bereits in jungen Jahren ihre Eltern. Durch den Verlust entstand eine noch engere Beziehung zu ihrem behinderten Bruder. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Daniel Kaltenecker, Wolfgang Ziegler (Schlagersänger), Claudia Kleinert (Wettermoderatorin) Originaltitel: Nachtcafé