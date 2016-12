Sat.1 21:55 bis 00:00 Actionfilm Beverly Hills Cop II USA 1987 2016-12-10 02:00 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der ungewöhnliche Cop Axel Foley ist in Detroit undercover tätig, als ihn ein Hilferuf aus Kalifornien erreicht: Beverly Hills wird von einer Bande heimgesucht, die sich auf Banken und Schmuckboutiquen spezialisiert hat. Er entdeckt eine heiße Spur - und die führt in den örtlichen Schützenverein. Foley macht Bekanntschaft mit einer schießwütigen Walküre namens Karla, die die Bande anführt. Doch bevor der Cop ihr das Handwerk legen kann, wird auf ihn ein Mordanschlag verübt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eddie Murphy (Det. Axel Foley) Judge Reinhold (Det. Billy Rosewood) Jürgen Prochnow (Maxwell Dent) Ronny Cox (Capt. Andrew Bogomil) John Ashton (Det. Sgt. John Taggart) Brigitte Nielsen (Karla Fry) Allen Garfield (Chief Harold Lutz) Originaltitel: Beverly Hills Cop 2 Regie: Tony Scott Drehbuch: Larry Ferguson, Daniel Petrie Jr., Danilo Bach, Warren Skaaren, David Giler, Dennis Klein Kamera: Jeffrey L. Kimball Musik: Harold Faltermeyer Altersempfehlung: ab 12