Sat.1 20:15 bis 21:55 Trickfilm Hotel Transsilvanien USA 2012 2016-12-11 16:00 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Animationsspaß mit Biss und den Stimmen von Rick Kavanian, Josefine Preuß und Elyas M'Barek: Das "Hotel Transsilvanien" ist neben seiner geliebten Tochter Mavis Draculas größter Schatz. Schließlich können sich hier alle Arten von Monstern ungestört austoben. Als sich der Rucksacktourist Jonathan auf das Schloss verirrt, bricht Panik unter den Gästen aus - schließlich ist er ein Mensch! Zu allem Überfluss verliebt sich Mavis in den vorwitzigen Bengel und will mit ihm durchbrennen. - Charmant In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Rick Kavanian (Dracula) Josefine Preuß (Mavis) Elyas M'barek (Jonathan) Hans-Eckart Eckhardt (Frank - Frankenstein) Kerstin Sanders-Dornseif (Eunice) Tobias Lelle (Wayne) Originaltitel: Hotel Transylvania Regie: Genndy Tartakovsky Drehbuch: Peter Baynham, Robert Smigel Musik: Mark Mothersbaugh Altersempfehlung: ab 6