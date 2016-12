Sat.1 16:00 bis 16:59 Dokusoap Auf Streife D 2014 16:9 HDTV Merken Vor einer Disco prügeln sich fünf Männer. Den hinzugerufenen Beamten gelingt es nur mit Mühe und Not, die zwei Gruppen voneinander zu trennen. Warum kam es zu der Massenprügelei? Später müssen die Beamten die Demonstration einer Handvoll Frauen auflösen. Diese haben sich vor dem Haus einer werdenden Mutter positioniert und möchten so verhindern, dass diese ihr Kind abtreibt. Zuvor hatte sie ihren Schwangerschaftsabbruch bei Twitter angekündigt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife