Show The Voice of Germany Sing-Off (1) D 2016

In den Sing-Offs kämpfen die zehn Talente eines Teams gegeneinander. Es gibt drei rote Sessel im Studio, die über den Verbleib in der Show entscheiden. Im Anschluss an jeden Auftritt liegt es in der Hand des Coaches, ob der Musiker auf einem der Stühle Platz nehmen darf. Sind alle drei besetzt, bestimmt der Coach, ob ein Talent seinen Platz für einen der anderen Künstler räumen muss. Die drei Talente, die am Ende der Sing-Offs auf den Stühlen sitzen, ziehen in die Live-Shows ein.

Moderation: Thore Schölermann, Lena Gercke
Gäste: Robbie Williams (britischer Musiker), Emeli Sandé (schottische R&B-Sängerin).
Jury: Smudo, Michi Beck, Yvonne Catterfeld, Andreas Bourani, Samu Haber