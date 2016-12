WDR 07:20 bis 07:50 Magazin Sehen statt Hören Wochenmagazin für Hörgeschädigte D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Der Regisseur und Choreograf Juho Saarinen ist nach Helsinki ins Teatteri Totti eingeladen, um dort "Puff und die fremden Kumpels", ein Theaterstück für Kinder, zu inszenieren. Darin geht es um Flucht und Ankommen in der Fremde. Der Regisseur hat sich viele Gedanken gemacht, wie er das Stück kindgerecht umsetzt. Und natürlich trifft er in der Probenvorbereitung auch die Autorin Salla Lähteenmäki. Bis zur Premiere ist noch viel zu tun und alle sind ganz gespannt, wie "Puff" bei den Kindern ankommt. Informationen aus Gesellschaft, Kultur, Familie, Arbeit, Freizeit, Sport, Technik, mit visuellen Mitteln für diejenigen Zuschauer/Innen verständlich gemacht, die den Ton nicht (oder nicht gut) hören können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sehen statt Hören