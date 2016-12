RTL Passion 04:25 bis 05:10 Serien Providence Truthahnkoller USA 2001 2016-12-12 11:05 Merken Es ist Thanksgiving, und Robbie möchte seine Familie mit einem Essen überraschen. Auch Syd ist mit Thanksgiving Vorbereitungen beschäftigt: Die Klinik hat der karitativen Organisation "Töchter der Mayflower" Räumlichkeiten für die Speisung Bedürftiger zur Verfügung gestellt und Margery, die Chefin der Organisation, geht Sydney gewaltig auf die Nerven. Im Auftrag seiner Therapeutin soll Jim unterdessen zum ersten Mal allein in die Stadt fahren und etwas besorgen. Im Bus lernt er den Busfahrer Diego kennen, der völlig verzweifelt ist, weil seine Großmutter bald am Flughafen landet und er sie wegen seiner Arbeit nicht abholen kann. Natürlich bietet Jim ihm an, zum Flughafen zu fahren und die alte Dame abzuholen. Derweil richtet Robbie in der Küche ein Chaos an. Nachdem der Truthahn unter anderem vom Dach gefallen ist und ein Hund ihn angeknabbert hat, treffen sich alle Hansens beim Fest der 'Töchter der Mayflower'. Dabei überbringt Sydney der Schirmherrin Margery eine Nachricht, die die so traditionsbewusste Amerikanerin niederschmettert: Offenbar hat sich ihr ehrenwerter Urahn Captain Cork mit einer Indianerin vergnügt. Eine Affäre, die nicht ohne Konsequenzen geblieben ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Melina Kanakaredes (Dr. Sydney Hansen) Mike Farrell (Dr. Jim Hansen) Seth Peterson (Robbie Hansen) Dana Daurey (Heather) Maria Pitillo (Tina) Anjul Nigam (Raji) Juan García (Diego Sandoval) Originaltitel: Providence Regie: Duane Clark Drehbuch: Rob Fresco, John Masius