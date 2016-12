RTL Passion 20:15 bis 22:15 Liebesfilm Schau in mein Herz IND 2006 Nach einer Vorlage von Vivek b Agrawal 2016-12-11 21:35 20 40 60 80 100 Merken TV-Moderator Raj traut seinen Augen nicht, als eines Tages eine unbekannte Frau in seiner Wohnung auftaucht. Zu allem Überfluss behauptet sie, eigentlich im Koma zu liegen. Lediglich ihr Geist wandere umher. Nach anfänglicher Skepsis fasst Raj Vertrauen in die ungewöhnlichen Schönheit und beschließt, ihr zu helfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Arjun Rampal (Raj Jaiswal) Vipasha Agarwal (Shivani Dutt) Chunky Pandey (Akshay "AK" Kapoor) Boman Irani (Dr. Patnaik) Sonali Kulkarni (Kuljeet A. Kapoor) Shah Rukh Khan (Gitarrist) Michael Maloney (Inspector John Smith) Originaltitel: I See You Regie: Vivek Agrawal Drehbuch: Suresh Nair Kamera: Ashok Mehta Musik: Vishal Dadlani, Shekhar Ravjiani Altersempfehlung: ab 6