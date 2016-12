RTL Passion 19:30 bis 20:15 Jugendserie Dawson's Creek Indian Summer USA 1999 Merken Joey lässt ihren aufdringlichen Chef Rob wieder mal abblitzen. Daraufhin macht er sich demonstrativ an Andie heran. Joey versucht, ihre Freundin vor ihm zu warnen und wird am nächsten Tag fristlos entlassen. Dawson findet heraus, dass Eve adoptiert wurde und verzweifelt nach ihrer leiblichen Mutter sucht. Ihr einziger Anhaltspunkt ist ein Foto. Wenig später sieht Dawson ein Foto von Jens Mutter. Es handelt sich offensichtlich um dieselbe Frau. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Van Der Beek (Dawson Leery) Katie Holmes (Joey Potter) Michelle Williams (Jen Lindley) Joshua Jackson (Pacey Witter) Kerr Smith (Jack McPhee) Meredith Monroe (Andie McPhee) Mary Margaret Humes (Gail Leery) Originaltitel: Dawson's Creek Regie: Lou Antonio Drehbuch: Gina Fattore, Tom Kapinos, Kevin Williamson Kamera: Frank Perl