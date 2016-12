RTL Passion 16:35 bis 17:20 Fantasyserie Once Upon A Time - Es war einmal ... Vom Zerfall und Erwachen der Tugend USA 2015 Merken Gold erschafft ein Portal, das Belle und Zelena mit ihrem Baby in die Unterwelt bringt. So sieht Zelena Hades wieder - mit dem sie eine bewegende Vergangenheit teilt, die sich in Oz zugetragen hat. Rumpelstilzchen und Belle sind wieder vereint und er überbringt ihr schockierende Neuigkeiten. Unterdessen versuchen Mary Margaret und David erfolglos ihrem Sohn Neal eine Nachricht aus der Unterwelt zukommen zu lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ginnifer Goodwin (Mary Margaret Blanchard) Jennifer Morrison (Emma Swan) Lana Parrilla (Regina Mills) Josh Dallas (David Nolan) Emilie de Ravin (Belle French) Colin O'Donoghue (Captain Hook) Jared Gilmore (Henry Mills) Originaltitel: Once Upon a Time Regie: Steve Pearlman Drehbuch: Tze Chun, Dana Horgan Kamera: Stephen Jackson Musik: Mark Isham Altersempfehlung: ab 12