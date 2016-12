RTL Passion 13:20 bis 13:50 Daily Soap Alles was zählt D 2016 2016-12-11 00:50 Merken Als Simone erfährt, dass Richard in ein Gefängnis nach Sibirien verlegt wurde, bittet sie Vincent um Hilfe. Vincent wittert, dass es ihm nützen könnte, Simone zu helfen und so verspricht er, seine Kontakte nach Russland spielen zu lassen. Als er obendrein mitbekommt, dass Simone aufgrund von Jennys Anzeige wegen Brandstiftung ein Alibi braucht, sieht Vincent seine Chance gekommen, dafür zu sorgen, dass Simone mehr in seiner Schuld steht als je zuvor... Auch wenn Michelle es nicht wahrhaben will - der Laborbefund spricht für sich: Vincent wusste lange vor seinem Auftauchen in Essen, dass sie als Nierenspenderin für ihn in Frage kommt. Verletzt konfrontiert Michelle ihren Vater mit den Beweisen, der ihr erklärt, dass sich seine Gefühle für sie längst geändert haben. Doch Michelle glaubt ihrem Vater kein Wort mehr... Ronny will Ingo als Chef in der MFZ vertreten, und ist entsetzt von der undurchsichtigen Buchführung. Ronny ist entschlossen, Multifriends für Ingo wieder in die schwarzen Zahlen zu führen. Und holt sich von Leo eine zweite Meinung ein. Im Gegenzug bietet er Leo an, Arbeiten im Zentrum zu übernehmen. Leo lässt sich auf den Deal ein - bis ihm klar wird, dass Ronnys Hilfe sein Leben nicht wirklich leichter macht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt