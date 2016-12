RTL Passion 10:35 bis 11:05 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten D 2016 2016-12-11 18:10 Merken Weil die Zusammenarbeit mit Tuner im Vereinsheim unerträglich wird, schlägt Gerner Elena vor, einen Vermittler hinzuzuziehen. Doch als auf die Schnelle kein Mediator zu bekommen ist, bringt Tuner spontan Gerner ins Spiel. Elena zögert, denn Tuner weiß nicht, dass Gerner sich bereits auf ihre Seite geschlagen hat. Doch sie will die Chance auf Versöhnung nicht verstreichen lassen... Katrin verbirgt vor Till, wie viel Arbeit sie bei KFI hat, und lässt sich von ihm zu einer romantischen Überraschung ins Mauerwerk entführen. Leider holt der Stress sie auch hier ein, sodass Till, der sie durchschaut, Katrin seine Hilfe anbietet. Doch dann ist es ausgerechnet Till, der den Druck auf Katrin durch eine vermeintliche Ungeschicklichkeit weiter erhöht... Anni will wieder ihr Single-Leben genießen und bandelt im Mauerwerk mit einer heißen Frau an. Doch da taucht Annis Mutter Christel auf, die sich nach Berlin geflüchtet hat. Ihr Mann Rainer hat ihr nämlich neunzehn Jahre lang verheimlicht, dass er ein Kind mit einer anderen Frau hat. Anni hat also eine Halbschwester... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten