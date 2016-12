RTL Passion 07:40 bis 08:05 Familienserie Alles was zählt Classics D 2011 Merken Während Roman protestiert, dass Meyerhoff von Katja verlangt abzunehmen, nimmt Katja Meyerhoffs Ansage ernst. Doch Roman ist der Meinung, dass Katja auch ohne abnehmen in der Lage ist, den dreifachen Toeloop zu stehen. Meyerhoff ist schließlich nicht länger bereit, mit Roman zusammenzuarbeiten und stellt Katja vor die Wahl: Entweder sie trainiert mit ihm oder mit Roman. Endlich steht die Preisverleihung für das "Unternehmerpaar des Jahres" an und Simone und Richard gehen selbstbewusst davon aus, den Preis zu gewinnen. Simone zeigt sich souverän, als klar ist, dass Claudia Richard zu der Preisverleihung begleiten wird. Doch dann findet sie Richards Rede und ist wider Willen von Richards Emotionalität ihr gegenüber gerührt. Jessica weist Axel ab, als dieser sie bittet, mit ihm zu schlafen, um seine psychische Sprachstörung zu heilen. Trotzdem hält Axel daran fest, die Laudatio zu halten. Doch er muss erstmal einen Weg finden, sie vorbringen zu können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) André Dietz (Ingo Zadek) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Christoph Bremer Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser