kabel eins 01:45 bis 02:35 Krimiserie Hawaii Five-0 Verdächtig USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Wo Fat ist zurück und sein Masterplan gelingt: Laura Hills, die Assistentin der Gouverneurin, kommt durch eine Autobombe um - und Steve wird des Mordes an ihr beschuldigt. Doch er flieht und ermittelt auf eigene Faust. Entsetzt findet er heraus, dass Gouverneurin Jameson hinter dem Mord an Laura steckt. Doch als er sie konfrontiert, taucht Wo Fat auf. Er verpasst ihm einen Elektroschock und erschießt die Gouverneurin. Danach legt er dem wehrlosen Steve die Mordwaffe in die Hand. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Scott Caan (Danny Williams) Jean Smart (Governor Pat Jameson) Claire van der Boom (Rachel Edwards) Larisa Oleynik (Jenna Kaye) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Brad Turner Drehbuch: Paul Zbyszewski, Peter M. Lenkov Kamera: Ronald Victor Garcia Musik: Keith Power Altersempfehlung: ab 12