kabel eins 22:10 bis 23:10 Krimiserie Hawaii Five-0 Folge: 25 Auf der Flucht USA 2011 2016-12-10 02:35 16:9 Dolby Digital HDTV Als Danny Steve hinter Gittern besucht, bringt er einen weiteren Gast mit: Commander Joe White. White ist Steves ehemaliger Ausbilder beim Militär. Er will Danny, Chin, Kono und Jenna Kaye dabei helfen, Steve aus dem Gefängnis zu holen. Steve wird unterdessen von seinem Widersacher Hesse niedergestochen und nutzt den Krankentransport zur Flucht. Es gelingt ihm tatsächlich, sich mit White zu treffen, der alle Hebel in Bewegung setzt, um Steves Unschuld zu beweisen. Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) James Marsters (Victor Hesse) Masi Oka (Dr. Max Bergman) William Sadler (Jack McGarrett) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Steve Boyum Drehbuch: Peter M. Lenkov, Paul Zbyszewski Kamera: James L. Carter Musik: Brian Tyler Altersempfehlung: ab 12