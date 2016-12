kabel eins 16:25 bis 17:25 Krimiserie Navy CIS Seadog USA 2003 16:9 HDTV Merken Der Navy Commander Brian Farrell wird erschossen, als er mit seinem Boot zum Fischen fährt. Farrell hat sich mit seiner Stiftung "Urban Lights" für Jugendliche eingesetzt. Wie der NCIS in Zusammenarbeit mit der DEA feststellt, wurde nicht nur Farrell getötet, sondern ganz in der Nähe auch zwei Drogendealer. Ist Farrell in Drogengeschäfte verstrickt gewesen? Gibbs und sein Team stoßen auf die Spur eines saudischen Terroristen, der vom FBI gesucht wird ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tiony" DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sasha Alexander (Caitlin "Kate" Todd) Alan Dale (N.C.I.S.-Direktor Tom Morrow) Pancho Demmings (Gerald Jackson) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Bradford May Drehbuch: Donald P. Bellisario, John C. Kelley Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12