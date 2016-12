kabel eins 09:55 bis 10:50 Krimiserie Unforgettable Die drei Amigos USA 2014 2016-12-11 06:20 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Elliots alter Freund Dave O'Bannon wird während eines Charity-Events, bei dem auch Carrie und Al zu Gast waren, ermordet. Dave, Elliot und Robert Bright arbeiteten alle in jungen Jahren im Büro des Bürgermeisters und wurden "Die drei Amigos" genannt. Nun sollte Dave die Kampagne für Roberts eigene Bürgermeisterkandidatur managen. War er dahinter gekommen, dass sein Freund in krumme Geschäfte verwickelt ist? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Poppy Montgomery (Carrie Wells) Dylan Walsh (Al Burns) Dallas Roberts (Eliot Delson) James Hiroyuki Liao (Jay Lee) Tawny Cypress (Cherie Rollins-Murray) Jane Curtin (Joanne Webster) Julie Ann Emery (Shelby Delson) Originaltitel: Unforgettable Regie: Paul Holahan Drehbuch: Michael Reisz Kamera: Chris LaVasseur Musik: Jacob Groth Altersempfehlung: ab 6