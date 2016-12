kabel eins 07:05 bis 08:00 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Tödliche Spiele USA 2005 16:9 HDTV Merken Nach einem scheinbar normalen Arbeitstag verschwindet die Postmitarbeiterin Rosie Diaz spurlos. Das Team um Jack hat den Verdacht, dass ihr Verschwinden etwas mit der besonderen Fracht zu tun hat, die sie an diesem Tag transportiert hat: zahlreiche Exemplare des heiß begehrten Spiels "Demon Storm" im Wert von 12.000 Dollar. Wollte Rosie sich damit aus dem Staub machen? Doch als in ihrer Wohnung eine DVD mit Kinderpornografie gefunden wird, erhält der Fall eine neue Wendung ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Enrique Murciano (Danny Taylor) Eric Close (Martin Fitzgerald) Elizabeth Peña (Rosie Diaz) Jowharah Jones (Shantel) Originaltitel: Without a Trace Regie: Timothy Busfield Drehbuch: Hank Steinberg, Jan Nash Kamera: David Boyd Musik: Peter Manning Robinson Altersempfehlung: ab 6