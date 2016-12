sixx 04:25 bis 05:05 Familienserie The Secret Life Of the American Teenager Auf der Suche USA 2008 16:9 Merken Adrian und Mr. Molina verschwinden, und es kursieren wilde Gerüchte. Tatsächlich ist Adrian alleine unterwegs. Sie hat jedoch den Einfluss ihres Vaters unterschätzt, der alles daran setzt, sie zu finden ... Amy erfährt von Lauren, dass Ricky als Kind sexuell missbraucht worden ist. Obwohl sie versprochen hat, nichts zu sagen, erzählt sie es Ben. Ricky verfolgt weiter seinen Plan, Grace ins Bett zu kriegen. Anne ist wieder zu Hause und konfrontiert George mit ihren Gefühlen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shailene Woodley (Amy Juergens) Ken Baumann (Ben Boykewich) Mark Derwin (George Juergens) India Eisley (Ashley Juergens) Greg Finley (Jack Pappas) Daren Kagasoff (Ricky Underwood) Megan Park (Grace Bowman) Originaltitel: The Secret Life of the American Teenager Regie: Jason Priestley Drehbuch: Brenda Hampton, Jeff Olsen, Caroline Kepnes Musik: Dan Foliart