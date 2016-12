sixx 19:45 bis 20:15 Dokusoap Die Super-Makler - Top oder Flop? Das verwüstete Haus USA 2013 16:9 HDTV Merken Tarek und Christina haben schon seit längerem ein Auge auf ein Anwesen in den Anaheim Hills geworfen, das sie nun für eine knappe halbe Million erwerben wollen. Als sie vor Ort eintreffen, trifft sie fast der Schlag: Die Fenster wurden eingeschlagen, der Boden verwüstet und überall haben Halbstarke Graffitis gesprüht. Es wartet viel Arbeit auf das enttäuschte Ehepaar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tarek El Moussa (Himself - Host) Christina El Moussa (Herself - Host) Taylor El Moussa (Herself - Christina & Tarek's Daughter) Shireen Mansouri (Herself - Realtor) Daniel Messina (Himself - Billdan Construction) Marc Weiler (Himself - Weiler Auctions) Moderation: Tarek El Moussa, Christina El Moussa Originaltitel: Flip or Flop Regie: Kelly Weinhart