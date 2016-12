N24 Doku 01:25 bis 02:05 Dokumentation Geheimnisse des Weltalls: Asteroiden USA 2010 Merken Im Jahr 2029 wird ein Asteroid der Erde gefährlich nahe kommen. Ob er uns trifft, darüber streiten die Wissenschaftler. Doch auch, wenn es nicht zu einem Zusammenprall kommt, ist sicher: Irgendwann wird wieder ein Asteroid auf der Erde einschlagen. Welche katastrophalen Auswirkungen bisherige Einschläge auf der Erde verursachten und warum es für uns so wichtig ist, sie zu erforschen, zeigt diese Folge von "Geheimnisse des Weltalls". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Universe: Ancient Mysteries Solved