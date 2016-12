N24 Doku 20:15 bis 21:05 Magazin Welt der Wunder Kunstschnee in den Alpen: Wie kann man Schneekanonen umweltfreundlicher gestalten? Kunstschnee in den Alpen: Wie kann man Schneekanonen umweltfreundlicher gestalten? D 2015 Merken Infolge des Klimawandels kommen in Skigebieten immer häufiger Schneekanonen zum Einsatz: Inzwischen sind bereits über 50 Prozent aller Pisten im Alpenraum mit Kunstschnee bedeckt. Ã kologisch gesehen ist dieser technisch produzierte Schnee jedoch äußerst bedenklich. Außerdem: Verbrechensbekämpfung - über welche ausgefeilten Methoden verfügt die Kriminaltechnik? Und: Letzte Rettung Schleudersitz - wie Bundeswehrsoldaten für den Ernstfall trainieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder