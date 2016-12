N24 Doku 19:15 bis 20:15 Dokumentation Mit dem Doppeldecker nach Johannesburg - Der Airbus A380 im Liniendienst D 2011 Merken Er ist so hoch wie ein sechsstöckiges Haus, fast so breit wie ein Fußballfeld und seine vier Triebwerke könnten eine Kleinstadt mit Strom versorgen: der Airbus A380. Bevor er in Serie ging, wurde der Superjumbo in Extremumgebungen getestet. Heute wird er häufig für Langstreckenflüge eingesetzt. Die N24-Reportage begleitet Pilotin Kerstin F. auf dem 13.000 Kilometer langen Flug von Frankfurt am Main nach Johannesburg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mit dem Doppeldecker nach Johannesburg - Der Airbus A380 im Liniendienst