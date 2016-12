RBB 15:30 bis 17:00 Show Musik für Sie zur Weihnachtszeit Zur Weihnachtszeit D 2014 HDTV Live TV Merken Wenige Tage vor Heilig Abend liefert Moderatorin Uta Bresan mit "Musik für Sie" schon mal musikalische Weihnachtspakete aus und erfüllt mit vielen Stars die Wunschzettel der Zuschauer. Unterwegs ist Uta Bresan diesmal auf der Festung Königstein. Sie besucht den romantischen Weihnachtsmarkt und richtet in der Adventszeit eine musikalische Weihnachtsfeier für liebe Freunde und ihre Stars aus, die ihr vor allem dabei helfen, schon vor dem Heiligen Abend so einige Wünsche zahlreicher musikalischer Wunschzettel der Zuschauer zu erfüllen. Natürlich packen die Interpreten bei den Vorbereitungen zum Weihnachtsfest in der Friedrichsburg gemeinsam tatkräftig mit an: Mit Isabel Varell sucht die Moderatorin die Weihnachtsdekoration aus, Olaf Berger hilft ihr dabei, den Weihnachtsbaum zu schlagen. Patrick Lindner bereitet für das Fest die Weihnachtsgans vor und Bernhard Brink beglückt die Kinderherzen als Weihnachtsmann. Außerdem haben sich zu Uta Bresans musikalischer Weihnachtsfeier angesagt: Beatrice Egli, Linda Feller, Jan Smit, Uwe Busse, Petra Zieger und die medlz. Mit "Musik für Sie zur Weihnachtszeit" erfüllt Uta Bresan nicht nur die Wünsche der Zuschauer nach Ihren Lieblingsinterpreten sondern präsentiert auch gemeinsam die schönsten und beliebtesten Weihnachtslieder zur Adventszeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Uta Bresan Gäste: Gäste: Isabel Varell, Olaf Berger, Bernhard Brink, Beatrice Egli Originaltitel: Musik für Sie