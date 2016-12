RBB 07:30 bis 08:00 Magazin selbstbestimmt! Das Magazin Leben mit Behinderung Kelles Suppenmanufaktur / Freundschaft / SonntagsFragen mit Matthias Platzeck / Handicaps für Anfänger - Turmspringen D 2016 Live TV Merken Das Beste kommt immer zum Schluss: die "Best of"-Sendung 2016. Um dazu auch einen schönen, heimeligen Rahmen zu schaffen, begibt sich Moderator Martin Fromme auf den Leipziger Weihnachtsmarkt. In seinem Jutesack hält er so manches bereit, was ihm am Herzen liegt. Kelles Suppenmanufaktur In Kelles Suppenmanufaktur werden Gehacktes-Klößchen geformt, Eierstich geschnippelt, Suppe in Gläser gefüllt, das traditionelle Essen der Region "Altmärker Hochzeitssuppe" ist das Markenzeichen. 24 Mitarbeiter arbeiten in dem Familienunternehmen in Kläden bei Stendal. Darunter sind zehn Kollegen mit einer Behinderung und 8 Gehörlose. "Wir verständigen uns mit Händen und Füßen, wir sprechen langsam, läuft alles super", sagen Chefin Antje Mandelkow und Tochter Julia Schneider. Für ihr Engagement wurden sie mit dem Mitteldeutschen Inklusionspreis "Mosaik" ausgezeichnet. Weil hier Menschen nicht nur einen Arbeitsplatz, sondern auch eine soziale Heimat gefunden haben. Freundschaft Matthias und Gottfried sind Freunde, der eine ist 28, der andere 63. Der eine ist blind, der andere sehend. Vor fünf Jahren lernen sich die beiden bei einem Gemeinde-Brunch in Schwedt kennen und merken schnell: sie fühlen sich verbunden. Seitdem fahren die ungleichen Freunde gemeinsam Tandem und Kanu, lauschen der Natur, sind füreinander da. Jeder lernt neue Seiten an sich kennen und stellt fest: wenn man sich auf den Anderen einstellt, kann man nur gewinnen. SonntagsFragen mit Matthias Platzeck Matthias Platzeck ist der erste Politiker bei den SonntagsFragen. Er war Oberbürgermeister, SDP Vorsitzender; Ministerpräsident. Und dann kamen einige Schläge vor dem Bug. Zwei Hörstürze, Kreislaufkollaps und einen Schlaganfall. Darüber redet er mit Jennifer Sonntag in den Sonntagsfragen und wie sich sein Leben natürlich dabei verändert hat. Handicaps für Anfänger - Turmspringen Martin Fromme stellt sich wieder einer neuen Herausforderung. Turmspringen ist sein Ziel. Ohne Muffensausen geht das natürlich nicht ab, doch Martin kämpft sich höher und höher. Wo er dann gekniffen hat, sehen Sie selbst! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: selbstbestimmt! Das Magazin