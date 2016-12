RTS Un 20:40 bis 21:35 Sonstiges Un air de famille Familles Bron, Guérin et Junod CH Stereo Untertitel Merken Ultime émission avant la finale! Qui des Bron, des Guérin ou des Junod rejoindra les cinq familles déjà qualifiées pour le direct du 17 décembre? Les Bron des Evouettes défendront leur chance sur Manhattan Kaboul de Renaud et Axelle Red. Les Guérin de Vionnaz revisiteront le grand classique d'Eddy Mitchell, Pas de boogie woogie: une interprétation explosive ! C'est finalement tout en émotion que les Junod de La Chaux-de-Fonds chanteront Tous les cris les SOS de Daniel Balavoine. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sarkis Ohanessian