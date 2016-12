RTS Un 16:15 bis 18:25 Krimi L'homme au pistolet d'or GB 1974 Ian Fleming Untertitel 20 40 60 80 100 Merken James Bond doit affronter Scaramanga, le tueur au pistolet d'or, employé par le richissime Haï Fat, possesseur du secret de l'énergie solaire... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roger Moore (James Bond) Britt Ekland (Mary Goodnight) Maud Adams (Andrea) Bernard Lee (M) Soon-Tek Oh (Lieutenant Hip) Lois Maxwell (Miss Moneypenny) Desmond Llewelyn (Q) Originaltitel: The Man with the Golden Gun Regie: Guy Hamilton Drehbuch: Richard Maibaum, Tom Mankiewicz, Ian Fleming Kamera: Ted Moore, Oswald Morris Musik: John Barry Altersempfehlung: ab 12