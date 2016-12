Kabel1 Doku 00:30 bis 01:55 Dokumentation Pearl Harbor: Die Stunden danach USA 2011 16:9 HDTV Merken Der Angriff der Japaner auf Pearl Harbor am 7. Dezember 1941 hatte massive Konsequenzen. Für die USA markierte dieses Ereignis seinen Kriegseintritt am darauffolgenden Tag. Die Dokumentation präsentiert erst kürzlich entdeckte Dokumente und Videoaufnahmen und zeigt die wahre Reaktion des Weißen Hauses, als die Nachricht von dem Angriff Washington erreichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pearl Harbor: 24 Hours After