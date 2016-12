Kabel1 Doku 22:40 bis 23:30 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Absturz vor Amsterdam CDN 2011 2016-12-12 01:55 16:9 HDTV Merken Februar, 2009: Auf ihrem Weg von Istanbul steuert die Maschine des Turkish Airline Fluges 1951 den Amsterdamer Flughafen an. Der Landung steht nichts im Wege, doch während der letzten Minuten in der Luft, fällt das Flugzeug plötzlich vom Himmel und kracht in ein schlammiges Feld. Neun Insassen kommen bei dem Absturz ums Leben. Experten suchen nach der Ursache für dieses mysteriöse Unglück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Bogaert (Narrator) John Cleland (Joe Sedar) Kevork Arslanian (First Officer Sezer) Samy Osman (Safety Officer) Bruce Beaton (Air Traffic Controller) Originaltitel: Air Crash Investigation Regie: James Hyslop Drehbuch: Alex Bystram Musik: Anthony Rozankovic