Kabel1 Doku 10:15 bis 11:00 Dokumentation Moderne Wunder Shop 2.0 USA 2007 16:9 HDTV Merken Kein US-Bürger will seinen Mini-Markt mehr missen. Man findet alles, was man braucht und muss nicht kilometerlange Wege wie in einer Mall zurücklegen. "Moderne Wunder" sieht sich die Details der Bauweise an - sie stellt sicher, dass alles in den Markt passt und das Geschäft läuft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Modern Marvels